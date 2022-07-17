Yaşlı çift beraber yaşadı, beraber öldü
Ordu'nun Aybastı ilçesinde ikamet eden yaşlı çift, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
3. Sayfa 17.07.2022, 16:37
İlçeye bağlı Perşembe Yaylası Çakırlı Mahallesi'nde tek katlı evde yaşayan Emin (84) ile eşi Cemile Emlek'ten (89) haber alamayan komşuları, durumu yakınlarına bildirdi.
Eve gelip kapıyı açarak içeri giren yakınları, Emlek çiftini yatak odalarında hareketsiz gördü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.
Çiftin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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