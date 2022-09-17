Yangında ekmek fabrikasının çatısı küle döndü
Tokat'ta çıkan yangında ekmek fabrikasının çatısı kül oldu. Organize Sanayi Sitesi ekmekçiler bloğunda bulunan Kışla ekmek fabrikasının çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
3. Sayfa 17.09.2022, 21:13
Yangını görenler itfaiye ve polise haber verdi.
Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Olayda fabrikanın çatısı kül oldu.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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