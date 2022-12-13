Yangın çıkan otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, bariyere çarptıktan sonra yangın çıkan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı.
3. Sayfa 13.12.2022, 15:34 13.12.2022, 16:18
Otoyolun Sapanca gişeleri mevkisinde Savaş Kılıç idaresindeki 41 ED 141 plakalı otomobil yol ayrımındaki bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta çıkan yangın, yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü.
Otomobilde sıkışan sürücü ile iş insanı Erhan Rahmi D, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Kılıç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Trafik akışının kontrollü sağlandığı otoyolun Ankara istikametinde meydana gelen hasarlı kaza nedeniyle ise yoğunluk oluştu.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kaynak: AA
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