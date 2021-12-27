Yalnız yaşayan polis evinde ölü bulundu
Malatya’da kendisinden haber alınamayan polis memuru yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.
3. Sayfa 27.12.2021, 09:17 27.12.2021, 09:19
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen polis memuru evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çilesiz Mahallesi Mazi Sokak'taki bir apartmanda yalnız yaşayan polis memuru Uğur Bulut'tan (51) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açıp içeri girdiklerinde Bulut'u hareketsiz şekilde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen Bulut'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen polis memuru Uğur Bulut'un cenazesi Malatya'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Elazığ'a gönderilecek.
Kaynak: AA
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