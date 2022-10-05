Yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 05.10.2022, 01:31
Sarıkoyak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Özdemir (76), iddiaya göre bahçesinde bulunan otları topladıktan sonra yaktı.
Bu sırada kontrolden çıkan alevler çalılık alana sıçradı. Alevleri söndürmeye çalışan Özdemir, bu sırada fenalaştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çamlıyayla Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çalılık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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