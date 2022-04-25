Yabancı uyruklu kadın bıçaklanmış halde ölü bulundu
Konya'nın merkez Meram ilçesinde haber alınamayan yabancı uyruklu kadın evinde bıçaklanmış halde bulundu.
3. Sayfa 25.04.2022, 12:22
Abdulaziz Mahallesi Keykubat Sokak'taki dairede yaşayan Özbekistan uyruklu Irodakhon Djuraboeva'dan (39) bir süredir haber alamayan yakınları polisi aradı.
İhbar üzerine ikamete giden polis, çilingirle kapısı açılan evde Djuraboeva'nın cesedini buldu.
Yapılan ilk incelemede kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
Djuraboeva'nın cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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