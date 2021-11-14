Vicdansızlar! Çöpte bebek cesedi bulundu
Eskişehir'de kent çöplüğünde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
3. Sayfa 14.11.2021, 16:04
Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki çöplüğün ayrıştırma bölümünde çalışanlar, beyaz örtüyle sarılmış bebeğin hareketsiz olduğunu gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, cinsiyeti kız olan bebeğin öldüğünü belirledi.
Ceset, jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma tarafından bebeğin kimliğinin tespiti ve olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.
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