Van'da yürekleri ağza getiren kaza
Erciş ilçesinde devrilen doğal gaz yüklü tıra otomobilin çarptığı kazada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
3. Sayfa 15.01.2022, 15:41
Kadir Erkalay idaresindeki 55 LP 523 plakalı, doğal gaz yüklü tır, buzlanan Erciş-Van kara yolu Aşağıkozluca mevkisinde devrildi.
Yolda bir süre sürüklenen tıra, Murat Zörer'in kullandığı 68 AAB 951 plakalı otomobil çarptı.
Yaralanan sürücüler, Erciş Şehit Rıdvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ve polis ekipleri, olası tehlikeye karşı olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.
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