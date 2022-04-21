Van'da feci kaza! 13 yaralı
Van'da yolcu minibüsü kamyona çarptı. Meydana gelen kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.
3. Sayfa 21.04.2022, 10:22
Van'ın Edremit ilçesinde yolcu minibüsünün kamyona çarpması sonucu 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.
Van'dan Hakkari'ye giden S.Ç. yönetimindeki 73 AAG 482 plakalı yolcu minibüsü, Van-Hakkari kara yolu Kurubaş mevkisinde aynı yönden giden M.Y. yönetimindeki 01 FS 524 plakalı patates yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada yaralanan minibüsteki 13 kişi, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Jandarma ekipleri kaza sonrası kara yolunda önlem aldı.
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