Van'da feci kaza: 1 ölü, 2'si ağır 6 kişi yaralı

Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Van- Hakkari kara yolu Karasu mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 ZS 5749 ve 06 YAC 92 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.