Van'da feci kaza: 1 ölü, 2'si ağır 6 kişi yaralı
Van- Hakkari kara yolu Karasu mevkisinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
3. Sayfa 10.12.2022, 11:42
Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Van- Hakkari kara yolu Karasu mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 ZS 5749 ve 06 YAC 92 plakalı otomobiller çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA
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