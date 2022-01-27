Vahşi cinayet! Boğazı kesilmiş halde bulundu
Batman'ın Raman Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu.
3. Sayfa 27.01.2022, 15:39
Raman Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katında oturan T.A'dan haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
Adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde T.A'yı boğazı kesilmiş halde buldu. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde erkeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.
T.A'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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