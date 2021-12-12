Vahşet: 7 yaşındaki kızının boğazını kesti
İstanbul'un Pendik ilçesinde bir baba 7 yaşındaki kızının boğazını bıçakla kestikten sonra intihar girişiminde bulundu.
3. Sayfa 12.12.2021, 23:26 12.12.2021, 23:32
Pendik'te bir kişi 7 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.
Edinilen bilgiye göre H.Ö, boşanma aşamasında olduğu eşinin yanında kalan 7 yaşındaki kızı D.Ö'yü alarak Pendik Kavakpınar Mahallesi'ndeki evine getirdi.
Henüz belirlenemeyen nedenle kızını bıçaklayan H.Ö, ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve gelen sağlık ekipleri 7 yaşındaki D.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Hastaneye kaldırılan H.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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