Üsküdar'da otomobil, aracı arızalanan sürücüye çarptı
Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
3. Sayfa 24.02.2023, 00:25
Berke Ç'nin kullandığı 07 SU 294 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında arızalandı. Aracını emniyet şeridine çektikten sonra inerek kaputu açan Berke Ç'ye, arkadan gelen Hakan Ü. idaresindeki 34 TR 1970 plakalı otomobil çarptı.
Berke Ç, çarpmanın etkisiyle kendi aracının altında kalarak ağır yaralandı.
İtfaiye görevlilerince otomobilin altından çıkarılan Berke Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Diğer sürücü Hakan Ü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaza nedeniyle yoğunlaşan köprü üzerindeki trafik, aracın kaldırılmasından sonra normale döndü.
Kaynak: AA
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