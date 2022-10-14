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Uşak'ta korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Uşak'ta otomobil kamyonla çarpıştı. Meydana gelene kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

3. Sayfa 14.10.2022, 09:11
Uşak'ta korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı

 O.Y. yönetimindeki otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Güre köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden A.U. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Umut Yeğen (18) ve Ayşe Aktürk'ün (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki ağır yaralanan S.A. (18) ile hafif yaralı sürücü O.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Yeğen ve Aktürk'ün cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

#Uşak #kaza
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