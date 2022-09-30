Urfa'da bir işçi göçük altında kaldı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, içme suyu borusunun tamiri sırasında bir işçi göçük altında kaldı.
3. Sayfa 30.09.2022, 16:25
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, içme suyu borusunun tamiri sırasında göçük altında kalan bir işçi ağır yaralandı.
Narlıkuyu Mahallesi'nde içme suyu borusunun tamiri için yapılan kazı çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.
Toprak altında bir işçinin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan M.A, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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