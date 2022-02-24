Urfa'da aile faciası: Annesini öldürdü, babasını yaraladı
Şanlıurfa'da tartıştıkları oğulları tarafından silahla vurulan anne hayatını kaybetti, 81 yaşındaki baba ise ağır yaralandı.
3. Sayfa 24.02.2022, 10:47
Şanlıurfa'da tartıştıkları oğulları tarafından silahla vurulan anne yaşamını yitirdi, baba yaralandı. Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Akpıyar Mahallesi'nde, İ.H.B. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı annesi H.B. (76) ve babası E.B'yi (81) silahla vurdu.
Anne H.B. olay yerinde hayatını kaybetti, baba ise 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheli İ.H.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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