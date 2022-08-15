Ümraniye'de zincirleme kaza! 9 araç birbirine girdi
İstanbul Ümraniye'de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 15.08.2022, 11:26 15.08.2022, 11:32
Şile Otoyolu Ihlamurkuyu Kavşağı yakınında yoğun yağış nedeniyle kamyonet, minibüs, 2 hafif ticari araç ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre Şile Otoyolu Üsküdar yönünde tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü
Kaynak: AA
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