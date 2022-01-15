Ümraniye'de feci kaza! 4 yaralı

Songül K. idaresindeki 34 DP 9085 plakalı otomobil, Şenol Güneş Bulvarı'nda ilerlerken altyapı çalışmalarının ardından asfaltla kapatılmayan yolda oluşan çukura girerek karşı yönden gelen Yonca Y'nin kullandığı 34 YNC 52 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Berra K. ile Yusuf Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Çevre sakinleri, bulvarda uzun süredir asfaltlama çalışmasının yapılmadığını, oluşan çukur nedeniyle sık sık kazalar yaşandığını iddia etti.