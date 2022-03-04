Uçurumda bir kadın cesedi bulundu
Sinop’ta uçurumda bir kadına ait ceset bulundu. Bulunduğu yerden alınamayan cenaze yarın helikopterle alınacak.
3. Sayfa 04.03.2022, 21:42
Sinop’ta deniz kenarında uçurumda kadın cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bozburun mevkisinde yaklaşık 250 metrelik uçurumda bir kişiyi hareketsiz yatarken gören vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Coğrafi şartlar nedeniyle karadan ulaşım sağlanamayan bölgeye deniz yoluyla ulaşan ekipler, bir kadının cansız bedenine ulaştı.
Çalışmalara rağmen bulunduğu yerden alınamayan cenazenin yarın helikopterle alınmasının planlandığı öğrenildi.
Bu arada, ekiplerce olay yerinde yapılan aramalarda içerisinde bir kadına ait kimliğin de yer aldığı çanta bulundu.
Kaynak: AA
7
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|27
|49
|3. Adana Demirspor
|28
|46
|4. Başakşehir
|27
|46
|5. Fenerbahçe
|27
|46
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|27
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|27
|29
|16. Giresunspor
|27
|29
|17. Göztepe
|27
|27
|18. Altay
|27
|25
|19. Rizespor
|27
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|26
|55
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|26
|46
|4. Erzurumspor
|26
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|25
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Keçiörengücü
|26
|35
|10. Adanaspor
|26
|34
|11. Boluspor
|25
|34
|12. Tuzlaspor
|25
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|30
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Leicester City
|24
|30
|13. Aston Villa
|25
|30
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|25
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
|60
|2. Sevilla
|26
|54
|3. Real Betis
|26
|46
|4. Barcelona
|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Real Sociedad
|26
|44
|7. Villarreal
|26
|42
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Osasuna
|26
|33
|11. Celta Vigo
|26
|32
|12. Rayo Vallecano
|25
|31
|13. Elche
|26
|29
|14. Espanyol
|26
|29
|15. Getafe
|26
|27
|16. Mallorca
|26
|26
|17. Granada
|26
|25
|18. Cadiz
|26
|21
|19. Deportivo Alaves
|26
|21
|20. Levante
|26
|18