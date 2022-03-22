Üç katlı binada çıkan yangından sağ çıkamadı
Bağcılar'da 3 katlı binada çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 22.03.2022, 17:06
İstanbul Bağcılar'da 3 katlı binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kirazlı Mahallesi 1203 Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
İtfaiye ekipleri müdahale sırasında dairede bir erkek cesediyle karşılaştı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA
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