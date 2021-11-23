Üç araç birbirine girdi! 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ordu'dan Samsun yönüne giden Yücel T. idaresindeki 52 RF 940 plakalı otomobil hastane kavşağında önce Adem D. idaresindeki 55 GL 495 plakalı otomobile ardından Salih Zafer B. idaresindeki 41 YL 166 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, 55 GL 495 plakalı otomobilde bulunan 71 yaşındaki Kemal Gül hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler Adem D, Yücel T. ve eşi Nurdan T. sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Yücel T. ve eşi Nurdan T'nin durumlarının ağır olduğu belirtildi.