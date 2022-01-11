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Tuzla katili tutuklandı

Tuzla'da eski nişanlısı Dilara Yıldız'ı öldüren Oktay D. tutuklandı.

3. Sayfa 11.01.2022, 23:03
Tuzla katili tutuklandı

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sahilyolu Caddesi'ndeki bir restoranda kadına silahlı saldırı düzenlendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden polis ekipleri, baş, boyun ve göğüs bölgesine 5 mermi isabet eden Dilara Yıldız'ın (29) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, olay yerinde bulunan ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren kadının eski nişanlısı Oktay D'yi (29) gözaltına aldı.

Avukat Yıldız'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, eski uzman çavuş olduğu bildirilen zanlı, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Yapılan incelemelerde, şüphelinin eski nişanlısını tehdit ettiği, Dilara Yıldız'ın da tehdit mesajlarını sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.

Şüpheli Oktay D. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan Oktay D, ifadesinin alınmasının ardından "tasarlayarak öldürme", "silahla yağmaya teşebbüs" ve "silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Oktay D'nin üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli Oktay D. hakimlikteki ifadesinde, Dilara Yıldız'ın kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, "Öldürme kastım yoktu. Kendisini zorla alıkoymadım. Birlikte el ele evden çıktık. Yemek yemeye gittik. Nişanlı olduğumuz sürece almış olduğu para ve altınları vermedi. Yalnızca annemin takmış olduğu takıları verdi. Bana da 'Ben seni kullandım attım.' dedi. Ben bu süreçte maktul tarafından sürekli kullanıldım ve tahrik altında kaldım. Yemeğe gittiğimizde maddi zararlarımı senet ile kendisinden alacaktım. Kendisi de senet vereceğini kabul etti." savunmasını yaptı.

Yemek için gittikleri mekana 2 kişinin geldiğini ve bu kişilerin silahlı olduklarını düşündüğünü ileri süren Oktay D, "Karşımda oturan adam ayağa kalkınca bana sıkacağını düşündüm. Elimi belime atıp havaya 2 el ateş etmeyi düşünüyordum. O anda Dilara panikledi. Ben cinnet getirdim ve ne olduğunu anlayamadım. Dilara'nın yerde yattığını ve polislerin bana silah doğrulttuğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

Dilara Yıldız'ın cenazesi yarın saat 12.00'de İstanbul Barosu önünde düzenlenecek törenin ardından Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Aktekke köyünde toprağa verilecek.

"Ablama zorla senet imzalatmaya çalışıyor"

Dilara Yıldız'ın kardeşi Merve Yıldız, olayın yaşandığı restoranın önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ablasının memleketi Samsun'a gittiğinde saldırganın onun evine girerek kaldığını belirten Merve Yıldız, "Ablam memleketten dönüyor, saldırgan kapıda yakalıyor. Mal varlığını almak için ablamın kafasına silah dayayarak evde zorla senet imzalatmaya çalışıyor. Ablam imzalamıyor, sonra bir şekilde onu kandırıp kurtulmak için buraya getiriyor." ifadelerini kullandı.

Merve Yıldız, 5 ay önce ayrılan ablasına tehdit mesajları göndermesi üzerine Oktay D. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığını anlatarak, saldırganın ceza almamak için "deli taklidi" yaptığını söyledi.

Ablasının, avukat olarak mağdur kadınların haklarını savunduğunu belirten Merve Yıldız, "Kadınlarımızı koruyamadığımız gibi benim ablamı da koruyamadık. Türk milleti olarak şimdi sesimizi duyurma zamanı, benim ablamın sesi olun." dedi.

Kaynak: AA
#tuzla #dilara yıldız
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