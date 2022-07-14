Tur otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsü şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
3. Sayfa 14.07.2022, 12:31
Antalya'dan Denizli yönüne giden turistlerin bulunduğu otobüs, Kumavşarı Mahallesi girişinde bariyerlere çarptı.
Şarampole devrilen otobüs, takla attı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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