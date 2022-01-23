Tur otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı
Nevşehir'den Antalya'ya giden tur otobüsü; Nevşehir-Aksaray kara yolu üzerinde şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
3. Sayfa 23.01.2022, 15:56
Aksaray'da tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 turist yaralandı.İsmail B. idaresindeki Nevşehir'den Antalya'ya giden tur otobüsü, kar yağışı ve buzlanmanın olduğu Nevşehir-Aksaray kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.
Kazada turistlerden Adel ve Asset B., Assemgül S. ile Büşra Başar K. yaralandı.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Otobüste mahsur kalan 27 turist, AFAD ve jandarma ekiplerince dinlenme tesislerine götürüldü.
Kaynak: AA
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