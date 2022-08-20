Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Rize'nin Güneysu ilçesi Asmalıırmak köyünde tur otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Gaziantep'de 15 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bir kaza haberi de Rize'den geldi.

Rize'nin Güneysu ilçesi Asmalıırmakz köyünde tur otübüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri bölgede yaralılara müdahale ediyor.