Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı
Çanakkale'de tur otobüsü devrildi. Meydana gelen 1 kişi yaşamını yitirdi, 54 kişi yaralandı.
3. Sayfa 03.09.2022, 12:57
İzmit'ten 3 personel ve 52 yolcu ile hareket eden Özgür Ercan'ın kullandığı 34 KLC 80 plakalı otobüs, Çanakkale-Ezine kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçtaki yolculardan Uğur Seçil Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 54 kişi ise Çanakkale, Ayvacık, Ezine ve Bayramiç devlet hastanelerine kaldırıldı.
Çetinkaya'nın cesedi, Ezine Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Otobüs, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA
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