TÜBİTAK'ın ödüllü doktoru evinde ölü bulundu
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde başuzman araştırmacı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar Tuzla'daki evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen ekipler Erbahar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Malzeme Enstitüsü KBRN Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda Başuzman Araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ı, 30 Ekim Cumartesi günü Tuzla Postane Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, Erbahar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerinin intihar ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.
Erbahar, en ileri bilimsel araştırmaları yürüten 40 yaş altı genç bilim kadınlarının mükemmelliğini kutlamak ve genç yeteneklerin bilimsel çalışmalarını sürdürmelerine destek olmak amacıyla oluşturulan L'Oreal-UNESCO Bilim Kadınları İçin" Program Ödülü'nü almaya hak kazanmıştı.
Doç. Dr. Erbahar, zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip, üstün performanslı, seri üretime uygun, ekonomik, düşük güç tüketimiyle çalışan, kompakt kimyasal sensörler geliştirilmeyi amaçlayan çalışmalar yürütüyordu.
Erbahar, en ileri bilimsel araştırmaları yürüten 40 yaş altı genç bilim kadınlarının mükemmelliğini kutlamak ve genç yeteneklerin bilimsel çalışmalarını sürdürmelerine destek olmak amacıyla oluşturulan L'Oreal-UNESCO Bilim Kadınları İçin" Program Ödülü'nü almaya hak kazanmıştı.
Doç. Dr. Erbahar, zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip, üstün performanslı, seri üretime uygun, ekonomik, düşük güç tüketimiyle çalışan, kompakt kimyasal sensörler geliştirilmeyi amaçlayan çalışmalar yürütüyordu.
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