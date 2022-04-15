Tramvay yolunda zincirleme kaza
İstanbul Kadıköy'de tramvay yolunda meydana gelen zincirleme kazada 5 otomobilde hasar oluştu.
3. Sayfa 15.04.2022, 11:27
İstanbul Kadıköy'de tramvay yolunda meydana gelen zincirleme kazada 5 otomobilde hasar meydana geldi.
Caferağa Mahallesi Fırıldak Sokak'ta seyir halindeki 34 DK 8733 plakalı otomobil, Rıza Paşa Sokak'ta 34 DMU 502 plakalı araca çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan ikinci otomobil, park halindeki 3 aracın birbirine çarpmasına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazanın, Kadıköy-Moda Tramvay Hattı güzergahında olması nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.
Polis ekiplerinin işlem yapması ve kaza yapan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: AA
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