Traktörün altında kalan çiftçi öldü
Alınan bilgiye göre, yakınları Hulusi Ü'yü (68), Çukurören köyü Derecik mevkisindeki tarlasında traktörün arka tekerinin altında sıkışmış halde buldu.
3. Sayfa 08.09.2022, 09:46
Çorum'da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Hulusi Ü'nün cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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