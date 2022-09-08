Traktörün altında kalan çiftçi öldü

Çorum'da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Hulusi Ü'nün cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.