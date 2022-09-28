Traktöre arkadan çarpan otomobil bu hale geldi
Aksaray'da otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 28.09.2022, 01:51
Salih Türker yönetimindeki 68 KS 808 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 20'nci kilometresinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 68 FK 012 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki Sahire Türker ve hafif yaralanan traktör sürücüsü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Salih ve Sahire Türker'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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