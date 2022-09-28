Traktör römorkunun altında kalan kadın hayatını kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktör römorkunun altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 28.09.2022, 12:30
Fahrettin Avşar'ın (31) kullandığı 64 EB 018 plakalı traktörün arkasına takılı odun yüklü römork, Haytabey Mahallesi yakınlarında devrildi.
Traktörde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Aslı Avşar (31), devrilen römorkun altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Römork ve odunların altından çıkarılarak sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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