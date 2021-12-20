Trafo patladı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre BEDAŞ ekiplerince, Seyitömer Mahallesi'ndeki Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi'ndeki trafoya bakım yapılırken, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada yaralanan BEDAŞ çalışanı 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.