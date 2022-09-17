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Trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile oğlu toprağa verildi

Samsun Çarşamba'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren anne ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı.

3. Sayfa 17.09.2022, 15:12 17.09.2022, 15:16
Trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile oğlu toprağa verildi

Otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Fatma Ertosun (62) ile oğlu Haşim Ertosun'un (41) cenazeleri, yakınlarınca hastane morgundan alınarak Yamanlı Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Anne ile oğlunun cenazeleri, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Çarşamba ilçesinde dün, Samsun-Ordu kara yolunun karşısına geçmek isterken sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarptığı Fatma ve oğlu Haşim Ertosun yaşamını yitirmişti.

Kazaya karışan araç ise yaklaşık 5 kilometre ileride yanmış halde bulunmuştu.

Otomobilin sürücüsünün bulunması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
#samsun #Trafik Kazası
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