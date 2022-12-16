Trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kızın cenazeleri son yolcuğuna uğurlandı

Karamürsel Devlet Hastanesi morgundan alınan Feyza Gökgün'ün (20) cenazesi, Karamürsel Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada Gökgün'ün annesi Havva ve babası Gürhan Gökgün, taziyeleri kabul etti.

Feyza Gökgün'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çamçukur Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Gökgün'ün yakınlarının yanı sıra Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, siyasi partilerin ilçe başkanları ile STK temsilcileri katıldı.

Akçat Mahallesi Camisi'ne getirilen Ayşe Gül Yılmaz'ın (24) cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Miray Kesici'nin (20) cenazesi de, kılınan cenaze namazının ardından Kızderbent Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan gözaltına alınan tanker şoförünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

D-130 kara yolunda Yalova yönüne giden A.A. (42) yönetimindeki 77 AAG 563 plakalı tanker, dün Ereğli mevkisindeki ışıklı kavşakta karşı istikametten gelerek dönüş yapan hafif ticari araçla çarpışmıştı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ayşe Gül Yılmaz ile Miray Kesici olay yerinde, Feyza Gökgün de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.