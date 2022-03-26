Tonya'da facia: 4 ölü

Trabzon'un Tonya ilçesinde kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, AA muhabirine, ilçeye bağlı Karaağaçlı Mahallesi civarında 60 KF 334 plakalı kamyonetin üzerine yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğünü söyledi.

Olay yerinde olduğunu ifade eden Beşel, araçtaki 4 kişinin de yaşamını yitirdiğini ifade etti.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Rahmi ve Fadime Yüksel ile Mehmet ve Recep Uzuner'in cansız bedenlerini bulundukları yerden çıkarttı.