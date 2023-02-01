Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
3. Sayfa 01.02.2023, 09:00
Celalettin H. yönetimindeki 60 AAV 832 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, yoğun kar yağışının etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada muavin Mert Balcı olay yerinde hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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