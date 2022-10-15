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Tokat'ta trafik kazası

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.

3. Sayfa 15.10.2022, 23:24
Tokat'ta trafik kazası

Mehmet Soymaz (33) yönetimindeki 60 AAN 380 plakalı otomobil, Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Birol Yavuz Caddesi'nde Ali Yılmaz (72) idaresindeki 58 NS 716 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Mehmet Tuğba (32), Eslem Zümra (6) ve Fatma Zehra Soymaz (3) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
#Tokat #Trafik Kazası
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