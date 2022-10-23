Tokat'ta iki otomobil çarpıştı
Tokat'ın Turhal ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
3. Sayfa 23.10.2022, 01:47
Aydın Karayel'in kullandığı 58 ADE 143 plakalı otomobil, Turhal-Tokat kara yolu Arzupınar köyü yakınlarında Adem Demirtaş idaresindeki 60 DY 496 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Demirtaş ile eşi Elmas, çocukları Nusret (15) ve Niyazi Demirtaş (8) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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