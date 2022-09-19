Tırın çarptığı seyyar satıcı yaşamını yitirdi
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tırın çarptığı seyyar satıcı olay yerinde hayatını kaybetti.
3. Sayfa 19.09.2022, 17:22
Alınan bilgiye göre, E.B. yönetimindeki 27 AAJ 751 plakalı tır, Çınarönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram Damar'a (59) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Damar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Damar'ın aynı caddede seyyar satıcılık yaptığı öğrenildi.
Polis, tır sürücüsü E.B'yi gözaltına aldı.
Damar'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA
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