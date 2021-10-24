Tırdan dökülen salçalar 18 aracın kaza yapmasına neden oldu
Balıkesir-Bursa kara yolunda yola dökülen salçalar 18 aracın kaza yapmasına neden oldu. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 10 kişi yaralandı.
3. Sayfa 24.10.2021, 00:35
Balıkesir'de salça yüklü tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Balıkesir-Bursa Kara Yolu 15. kilometresi Yeniköy mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 AGD 046 plakalı salça yüklü tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 araç birbirine çarptı.
Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre araçlarda bulunanlardan bir kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakındaki hastanelere götürüldü.
Ekipler yol temizleme ve araçları kaldırma çalışmasını sürdürüyor. Ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.
Kaynak: AA
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