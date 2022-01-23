Tır, yolcu otobüsüne çarptı
Bursa'da meydana gelen kazada tır, yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 23.01.2022, 17:52
Bursa'da tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre E.Ş. (23) yönetimindeki 16 L 1317 plakalı tır, Bursa-Ankara kara yolu Mezit 8 mevkiinde M.B. (43) idaresindeki 16 ES 448 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsteki Kaan Özen (24) ve Funda Burhan (20) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yeni bir otobüsün gelmesi için bir akaryakıt istasyonunda bekletilen yolculara, İnegöl Kaymakamlığı tarafından yiyecek ve içecek ikram edildi.
Kaynak: AA
2
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|22
|51
|2. Konyaspor
|22
|43
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|22
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|19
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Tottenham
|19
|36
|7. Arsenal
|20
|35
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|21
|29
|10. Aston Villa
|21
|26
|11. Leicester City
|19
|25
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|21
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Villarreal
|22
|32
|7. Barcelona
|20
|32
|8. Rayo Vallecano
|20
|31
|9. Valencia
|22
|29
|10. Athletic Bilbao
|21
|28
|11. Celta Vigo
|22
|27
|12. Espanyol
|22
|27
|13. Osasuna
|22
|26
|14. Granada
|22
|25
|15. Elche
|21
|22
|16. Getafe
|21
|21
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|21
|17
|20. Levante
|21
|11