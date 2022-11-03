Tır, minibüse çarpıp çaya devrildi
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde pancar yüklü tırın minibüse çarparak Devrez Çayı'na devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.
3. Sayfa 03.11.2022, 22:33
Faik Emiroğlu idaresindeki 37 AAL 344 plakalı pancar yüklü tır, Çankırı-Kastamonu kara yolu Ilgaz İnköy mevkisinde önünde seyreden Y.T. yönetimindeki 37 ABE 412 plakalı minibüse çarparak bariyerleri aşıp Devrez Çayı'na devrildi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, tır sürücüsü Emiroğlu olay yerinde hayatını kaybederken minibüsteki sürücü Y.T. ile M.P, M.B, A.T. ve O.Y. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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