Tır ile işçi servisi çarpıştı: 11 yaralı
Düzce'de işçileri taşıyan servis minibüsüyle boru yüklü tır çarpıştı. Meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.
3. Sayfa 09.03.2022, 09:00 09.03.2022, 09:09
Düzce'de işçileri taşıyan servis minibüsüyle boru yüklü tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Alkan Aksu idaresindeki 81 AAU 694 plakalı minibüs, D-100 kara yolu Ankara yönü Doğanlı mevkisinde bir fabrikadan yola çıkış yapan Ali Fil yönetimindeki 81 KJ 051 plakalı boru yüklü tıra çarptı.
Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada minibüsteki 11 işçi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ve özel araçlara alınan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralanan 11 işçinin durumunun hafif olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna getirildi.
Kaynak: AA
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