Tır, araca çarptıktan soran refüje çıktı
İstanbul Pendik'te hafif ticari araca çarpan tır refüje çıktı. Sürücü yaralandı.
3. Sayfa 20.08.2022, 18:55
Sahil Bulvarı'ndan Tuzla istikametine seyreden A.Ö. idaresindeki 34 FHF 41 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Önce sol şeritte ilerleyen İ.U'nun kullandığı 34 NZ 2125 plakalı hafif ticari araca çarpan tır, ardından çıktığı refüjdeki ağaçları devirdikten sonra durabildi.
Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç da refüje çıkarak durdu.
Kazada yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Her iki araçta hasara yol açan kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA
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