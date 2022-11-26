Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yakup Efe Sarı'nın (19) kullandığı 10 F 6761 plakalı otomobil ile Onur C. idaresindeki 26 ADZ 133 plakalı hafif ticari araç, Seyitgazi-Eskişehir kara yolunda çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobilde bulunan Eskişehir'de görevli polis memuru Ercan Sarı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan oğlu Yakup Efe Sarı ise kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan polis memurunun eşi Zeynep Sarı, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, kızı Elif Zeycan Sarı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, hafif ticari aracın sürücüsü Onur C. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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