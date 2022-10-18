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Ticari araç iki yayaya çarptı: 1 ölü

Ağrı'da iki kişi, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari araç çarpıştı. Kazada iki kadından biri yaşamını yitirdi.

3. Sayfa 18.10.2022, 17:14
Ticari araç iki yayaya çarptı: 1 ölü

Ağrı'da iki kişi, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada iki kadından biri hayatını kaybetti.

Tahir Yılmaz yönetimindeki hafif ticari araç, Erzurum-Ağrı kara yolunun Sanayi Sitesi mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Meryem Durmuş ile Pürüze Oğur'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yarılalardan Durmuş kurtarılamadı.

Oğur'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

#Ağrı #Trafik Kazası
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