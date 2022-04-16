Ticari araç devrildi: 7 yaralı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araç devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
3. Sayfa 16.04.2022, 16:52
İsmail Doğan idaresindeki 31 HY 910 plakalı hafif ticari araç, Kütahya-Gediz kara yolu Eskigediz beldesi yakınında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Doğan ile araçtaki Emine Doğan, Mert, Filiz, Beren Zümra, Tufenur ve Enes Tomata sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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