Terk edilen bebek "Nisa Mihriban"ın annesi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'teki boş bir arazide 29 Mart'ta terk edilmiş bir bebek bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Terk edilen bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bebeğin bir kadın tarafından boş araziye bırakıldığını belirledi.

Kadının, Maltepe'den metroya binerek Pendik durağında indiği, daha sonra bir taksiye binerek boş arazinin olduğu yere geldiği ve bebeği bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Şüpheli kadının daha sonra bindiği otomobilin plakası üzerinden incelemeyi sürdüren polis, aracın sürücüsü M.D'yi (22) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına aldı.

Adliyeye gönderildi

M.D'nin ifadesinden yola çıkarak, bebeği bırakan kadının Ebru S. (20) olduğu bilgisine ulaşıldı.

Pendik'teki evinde gözaltına alınan ve hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali" suçlarından soruşturma başlatılan Ebru S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Ebru S, Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Ebru S'nin savcılıkta, "Çocuğumu özellikle kolay bulunması için apartman önüne bıraktım. Zillere bastım. Kasten öldürmek gibi bir amacım yoktu. Hatta bir süre etrafta gezinip çocuğu alıp almayacaklarını kontrol ettim. İki gün sonra bile olay yerine gidip baktım. Çocuğa bakacak durumum yoktu. Ailemin de bu çocuktan haberi yoktu. Eğer öğrenselerdi bana ve çocuğuma zarar verebilirlerdi." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Şüpheli, alınan ifadesinin ardından "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, savunmasının ardından şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

Arkadaşına gitmeden önce bebeği boş araziye bırakmış

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada Ebru S'nin 2019 'da dini nikahlı eşinden dünyaya getirdiği bir çocuğunun daha bulunduğu, bu çocuğunu da kayınvalidesine bıraktıktan sonra kadın sığınma evine yerleştiğini belirledi.

Ebru S'nin sığınma evinde kaldığı sırada sosyal medyadan tanıştığı M.Ç. ile yaşadığı birliktelikten bir çocuk daha dünyaya getirdiği, M.Ç'nin bu çocuğu kabul etmediği öğrenilirken, Ebru S'nin, süresi dolunca sığınma evinde tanıştığı bir kadının yanında kalmak için metroyla Pendik'e gittiği tespit edildi.

Polis ekipleri, Ebru S'nin, arkadaşına gitmeden önce çocuğunu söz konusu yere bıraktığını belirledi.

Bebek yoğun bakımda tutuluyor

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Nisa Mihriban bebeğin, 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından ''kardio pulmoner arest'' sonucu kurum doktor ve hemşiresi refakatinde 112 ambulansıyla kalp ve solunum resüsitasyonu yapılarak saat 09.20'de hastanenin acil çocuk birimine getirildiği aktarıldı.

''Yapılan ilk muayene sonucunda aspire ettiği anlaşılan bebeğin kalbinin ve solunumunun olmaması üzerine hemen entübe edildiği, yaklaşık 30 dakika daha yapılan resüsitasyon neticesinde kalp atımlarının alınmaya başlandığı'' belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuk yoğun bakım ünitesine yatırılarak solunum cihazına bağlanan Nisa bebeğin genel durumu ciddi olup, sedasyon ve anti ödem tedavisi altında takip edilmektedir. Durumunda bir iyileşme gözlenmeyen bebeğin beyin fonksiyonları detaylı olarak araştırılmakta olup, beyin ölümü açısından kesin sonuç daha belirlenmemiştir. Yapılacak yeni test ve tetkiklerin sonucunda Nisa bebek ile ilgili son durumun önümüzdeki 24-48 saat içinde netlik kazanması beklenmektedir."

Olayın geçmişi

Pendik'te 29 Mart Salı günü saat 14.00 sıralarında boş bir arazide terk edilmiş bebek ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Olay yerine giden sağlık ekibinin içinde yer alan tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebek, ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından, Durmaz'ın "süt kızım" olarak tanıttığı bebek ile beraber çektiği videoyu paylaşması, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevre ve güzergahlarındaki çok sayıda kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelinin bebeğin annesi Ebru S. (20) olduğunu belirlemiş ve zanlıyı dün Pendik'teki evinde gözaltına almıştı.