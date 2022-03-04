Telefonla 165 bin lira dolandırmaya çalıştılar

Nurhak ilçesinde bir vatandaşı telefonla dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla 6 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Alçiçek Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki H.K'yi arayan telefon dolandırıcısı, kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak, H.K'nin terör örgütü FETÖ ile bağlantısının tespit edildiğini öne sürüp para ödemesini istedi.

Bunun üzerine bankaya giderek 165 bin lira çeken H.K'nin yakınları, olaydan şüphelenerek durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine ikamete gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri evde önlem alarak, H.K'den paraları almak için eve gelen Y.Ö. (20) ve E.K'yi (23) suçüstü yakaladı.

Ekipler evin yakınında, zanlıları getiren araç içerisindeki M.K. (52), N.Ç. (18), A.T. (24) ve S.Y.'yi de (17) gözaltına aldı.

Jandarma sayesinde dolandırılmaktan kurtulan H.K. görevlilere teşekkür etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.