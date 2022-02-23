Tekstil deposunda yangın çıktı
İstanbul Bağcılar'da, tekstil malzemelerinin konulduğu 7 katlı binanın girişindeki depoda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.
3. Sayfa 23.02.2022, 15:43
Fatih Mahallesi Cami Caddesi'ndeki 7 katlı iş hanının giriş katındaki tekstil malzemelerinin konulduğu depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale için iş yerinin kepenklerini motorlu testereyle kesti. Kontrol altına alınarak söndürülen yangını soğutma çalışması yapılıyor.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.
Bu arada, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında çevrede bekleyen vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri müdahale ederek, vatandaşları ayırdı.
Kaynak: AA
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